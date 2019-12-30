В Латвии предложили сделать разговоры на русском платными

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила инициативу, согласно которой общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний на русском языке будет платным. Оплата, по ее мнению, должна осуществляться по тарифу за услуги переводчика.
«Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса – десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык – ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить», – написала Мартужа в Twitter.
Ранее первый глава МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости Янис Юрканс заявил, что страна не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США.
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Последнее: Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила инициативу, согласно которой общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний на русском языке будет платным. Оплата, по ее мнению, должна осуществляться по тарифу за услуги переводчика. «Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса – десять евро за […]
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