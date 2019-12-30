Тяжелое решение

Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Вопрос выглядит вполне резонным — как же так получилось, что еще пару недель назад российская сторона излучала оптимизм и непреклонную решимость, а теперь вдруг возник выбор между плохим и очень плохим решением. Во всяком случае, Козак назвал ситуацию именно так.

Понятно, что Кремль с блеском вышел из всех ловушек, которые подстроили ему проклятые империалисты, но вопроса это не снимает.

Кто прошляпил? Кто этот враг народа и стабильности?

Козак при этом решительно заявил, что Северный поток-2 будет достроен в любом случае. Правда, в отличие от министра Новака, уже не называл никаких сроков.

Новак говорил о полугоде, но по всей видимости, в Москве теперь не готовы вообще оперировать никакими датами. И не потому, что боятся, будто им напомнят и призовут к ответу — это в нашей системе невозможно в принципе.

Наказания и награждения происходят совершенно не в соответствии с реальными результатами (тот же министр спорта получил госнаграду уже после того, как ВАДА закрыла российским спортсменам дорогу на международные соревнования. Провалы провалами, а положенный орден вынь да положь.)

Даты завершения строительства СП-2 не называется просто потому, что власть сама понятия не имеет, когда будет достроен Северный поток-2. И будет ли вообще достроен.

Однако беда не приходит одна.

Проблема со вводом строй Северного потока-2 заключается в том, что до 23 мая 2020 года действует специальное решение бундестага, которое выводит СП-2 из-под действия Третьего энергопакета.

В том случае, если до 23 мая 2020 года СП-2 не будет построен, на него будут распространяться правила, согласно которым Газпром сможет использовать только половину мощностей Потока.

Американцы ударили комплексно — сорваны сроки строительства, но при этом обнулились гарантии Меркель и бундестага, которые были получены с огромным трудом.

Повторное решение бундестага, продлевающее исключение для Северного потока-2, возможно, уже не состоится — слишком сложная система согласований интересов, да и Меркель быстро теряет авторитет — ей скоро уходить, а потому ее политический вес неизбежно уменьшается.

При имеющихся вводных становится почти очевидно, что к 23 мая Поток построен уже точно не будет. А значит — половина трубы останется пустой. Из 55 млрд мощностей «рабочими» останутся лишь 27,5 млрд. И то при условии, что СП-2 вообще достроят.

На юге ситуация тоже неопределенная. 8 января Эрдоган перережет ленточку и даст старт Турецкому потоку, но 2 января парламент Турции будет обсуждать вопрос ввода войск в Ливию.

У Эрдогана большинство, так что вопросов, как проголосует парламент, вроде бы пока нет. Кроме того, уже сейчас в Ливию перебрасываются боевики «Сукур аль-Шам» , «Файлак аль-Шам» и «Дивизии Султан Мурад» из Сирийской национальной армии, и наступление Асада в южном Идлибе как раз призвано сорвать переброску сирийских боевиков в Ливию.

Возникает очень высокая вероятность того, что в Ливии Кремль и Турция «закусятся» между собой, а у Эрдогана есть возможность шантажировать Путина как раз Турецким потоком.

Как именно этот шантаж будет выглядеть — неизвестно, важно то, что теперь Россия плотно сидит на крючке у турецкого диктатора и имеет серьезные ограничения по степеням свободы в принятии решений.

Что, в общем, вполне нормально для колонии.

Унизительно, конечно, быть колонией Турции, но ничего — Москва вполне справляется со статусом колонии Чечни, а уж Турция-то посолиднее выглядит.

А.Несмиян

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Последнее: Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье. Вопрос выглядит вполне резонным — как же так […]