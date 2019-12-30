Двойной стандарт двойного дна

О сегодняшнем позорном обмене уже много сказано, но мы обратим внимания на некоторые аспекты этого вопроса, которые либо никто вообще не вспоминает (по крайней мере, один из них), либо вспоминает крайне редко. Итак, перый момент, которым бессовестно спекулируют «обменщики».

Они говорят о том, что творят акт гуманитарного свойства и демонстрируют милосердие. Хорошо, давайте разбираться именно в этом аспекте.

По отношению к кому этот акт милосердия применяется? Ну, наверное, по отношению к тем, кого вернули в Украину и их родственникам.

Вроде бы все сходится и нет никаких вопросов. Только мы упускаем некоторые моменты тоже сугубо гуманитарного свойства, которые безусловно касаются других лиц, их родных и близких.

Ведь кого отдают взамен? В основном – убийц и террористов.

Они уходят довольные собой и уже точно уверенные в том, что убивать – не страшно! Даже в тюрьме будешь сидеть не долго. Если ты убиваешь украинцев, Москва тебя вытащит. А как известно, безнаказанность порождает рецидив.

Между прочим, это значит, что Москва нащупала механизм поощрения убивать нас с вами. Она просто будет захватывать столько заложников, сколько надо и менять на тех, кто убивал Украинцев.

А раз это работает сегодня, будет работать и завтра, и тем самым, мы создаем механизм для заведомо безнаказанного убийства украинцев в будущем!

Уходящие на ту сторону даже не скрывают этого.

Так где милосердие к тем, кого захватят завтра или послезавтра?

Где оно по отношению к тем, кого они завтра убьют?

Где милосердие к их родственникам?

А ведь сегодня закладывается нескончаемый конвейер именно этого ужаса!

Между прочим, наши военные на нулях теперь видят, что значит брать «в плен» такую публику. Она потом будет лыбиться и показывать средний палец. И все это потому, что кому-то захотелось поиграться в «милосердие». И да, это именно игра! Сейчас я поясню, почему это игра, а не что иное.

Как известно, на территорию Украины прибыла некая бородатая бабушка, которая в принципе и не думала тут жить, поскольку в Швейцарии воздух чище и климат мягче. Но оттуда пришлось съехать намного южнее потому, что запахло экстрадицией в США, где за ней числится масса различных подвигов, за что люди там получают сотни лет заключения.

Правда, следствие там еще идет, но оно уже изъявило желание пообщаться лично и бабушка «сделала ноги» в страну, откуда обычно не выдают своих граждан.

Но у этой страны со Штатами кошерные отношения и когда из-за океана стали вентилировать вопрос о выдаче этого знаменитого персонажа, то ему вовремя шепнули на ушко волшебное слово и вот он уже в Украине, причем – неплохо себя чувствует.

Однако, маховик следствия за океаном вращается пусть и не слишком быстро, но уверенно и подходит время, когда сюда придет запрос о том, чтобы бабушка приехала сама или с посторонней помощью в страну настоящей демократии, где перед судом почти все равны.

Но в таких случаях подобные деятели упираются рогами и не желают выезжать в эту страну, поскольку за финансовые преступления там вытаскивают людей и калибром покрупнее их. Некто Фирташ уже несколько лет так упирается в Австрии, никак его оттуда не могут доставить в Штаты.

Так вот, если вдруг из Штатов придет запрос на экстрадицию, что будет дальше? А такой запрос может поступить не как на гражданина Украины, а как на гражданина другой, более теплой страны, в которой зарегистрирован еще один паспорт.

Ну допустим – пришел. Тут посмотрят по учетам и выяснится, что паспорт с тризубом у него тоже имеется и что же, на этом основании его не выдадут в США?

Нет? А почему? Конституция не позволяет?

Минуточку, значит одних Конституция разрешает везти в РФ, а других та же Конституция не позволяет везти в США?

Это даже не двойные стандарты получаются, а какое-то двойное дно!

Или нет?

Линия Обороны

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