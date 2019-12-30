Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Георгия Чернышева и Никиту Семенова, задержанных по делу о подготовке теракта. Они будут находиться в СИЗО до 29 февраля 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Георгия Чернышева и Никиту Семенова обвиняют в участии в террористической организации. Меру пресечения избирали в закрытом режиме.

О задержании Чернышева и Семенова ФСБ сообщила 29 декабря. Утверждается, что два россиянина якобы готовили теракты в Санкт-Петербурге на новогодние праздники в местах массового скопления граждан.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе разговора президент, в частности, поблагодарил лидера США за «переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России».

О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

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