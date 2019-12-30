Помпео и Эспер пытались уговорить Трампа разморозить военную помощь Украине – СМИ

30.12.2019, 20:54, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались убедить президента США Дональда Трампа разморозить военную помощь Украине. Об этом 29 декабря сообщила газета The New York Times.

По данным издания, решение американского лидера по поводу заморозки помощи Украине в июле привело к путанице и конфликтам в Белом доме и Пентагоне.

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон также отговаривал Трампа от принятия такого решения. В газете подчеркнули, что сопротивление указу президента было гораздо интенсивнее, чем было известно ранее.

Болтон, Эспер и Помпео пытались убедить Трампа, что размораживание помощи Украине было в интересах США, однако потерпели неудачу.

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. В конце августа, по данным Politico, Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов используются по назначению. В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. 

22 декабря стало известно, что Трамп приказал заморозить помощь Украине через час после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались убедить президента США Дональда Трампа разморозить военную помощь Украине. Об этом 29 декабря сообщила газета The New York Times. По данным издания, решение американского лидера по поводу заморозки помощи Украине в июле привело к путанице и конфликтам в Белом доме и Пентагоне. Бывший советник по […]

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