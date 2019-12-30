Гендиректора ЧОПа с семьей заподозрили в похищении товаров из «Ашана» в Москве

В Москве генеральный директор ЧОПа вместе со своей семьей подозревается в краже продуктов и бытовой химии из гипермаркета «Ашан» на сумму 30 тыс. рублей.
По данным «Рен ТВ», инцидент произошел днем 29 декабря в торговом центре «Капитолий». На место происшествия прибыли полицейские и по камерам видеонаблюдения определили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 41-летний мужчина, 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек, судимый по аналогичной статье. Объяснения они давать отказались.
Ранее в Москве безработный мужчина открыл огонь из травматического пистолета в кассира магазина в Москве, чтобы украсть выручку из кассы.
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Последнее: В Москве генеральный директор ЧОПа вместе со своей семьей подозревается в краже продуктов и бытовой химии из гипермаркета «Ашан» на сумму 30 тыс. рублей. По данным «Рен ТВ», инцидент произошел днем 29 декабря в торговом центре «Капитолий». На место происшествия прибыли полицейские и по камерам видеонаблюдения определили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение […]
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