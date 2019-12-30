Посольство РФ в Варшаве ответило на слова польского премьера об истории XX века

Российское посольство в Варшаве ответило на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, опубликовавшего документ с изложением позиции страны в отношении исторических событий ХХ века и Второй мировой войны.

Посольство РФ отметило, что в утверждениях Моравецкого ничего нового нет и «ничего не говорится о том, чему были посвящены высказывания президента России, которые вроде бы собирался опровергать господин премьер-министр, – о политике умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили западные державы и Польша вместе с ними вплоть до 1939 года, о срыве – при активном участии Польши – усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы, о позорном мюнхенском сговоре, после которого Польша вместе с Германией захватывала чехословацкие земли, об антисемитских настроениях в довоенном руководстве Польши», передает ТАСС.

В посольстве отметили, что премьер-министр, ставя в один ряд «нацизм и коммунизм», гитлеровскую Германию и Советский Союз, забывает, что до нападения Германии на СССР все европейские страны, подвергавшиеся немецкой агрессии, сопротивлялись от силы месяц-полтора.

Ведомство напоминает, что настоящее сопротивление оказала только Красная армия, которая переломила на советско-германском фронте три четверти гитлеровских дивизий, и это «Советскому Союзу в решающей степени обязаны «страны свободной и демократической сегодня Европы», в том числе Польша, своим нынешним свободным существованием».

«Господин премьер-министр совершенно прав в том, что «российский народ – это народ свободных людей». Именно поэтому мы никогда не примиримся с осквернением памяти наших предков, попытками перечеркнуть их подвиг, навязать нам однобокое, ущербное и лживое представление об истории нашей страны», – заключили в посольстве.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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