Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в результате автокатастрофы в центре Москвы. Спортсмену было всего 32 года. По данным RT, автомобиль спортсмена выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего отлетел и протаранил две машины.

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