В оккупированном Крыму задержали двух украинцев

Крымские пограничники задержали двоих граждан Украины. Об этом 30 декабря сообщило «Криминформ» со ссылкой на пресс-службу «пограничного управления ФСБ по Республике Крым».

«Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и задержали двух мужчин, которые предприняли попытку пересечь российско-украинскую границу в обход установленного порядка. В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств», – заявили в «ведомстве».

В ФБС утверждают, что «украинцы имеют криминальное прошлое» и на территории аннексированного Крыма «перебивались случайными заработками».

В отношении каждого из задержанных открыты уголовные дела по части 1 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) Уголовного кодекса России. Им избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в «ведомстве».

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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