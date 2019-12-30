Под Москвой три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

30.12.2019, 20:30, Разное

В Подмосковье в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, рассказали правоохранители. Инцидент произошел днем 30 декабря в Истринском районе.
В ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что на 7-м километре автодороги Духанино — Истра столкнулись автомобили марки Audi и Subaru. В результате аварии пострадал один человек, еще трое погибли на месте. Прибывшие на место происшествия медики увезли пациента с травмами в больницу.

Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии, расследование продолжается.



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