Под Москвой три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

В Подмосковье в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, рассказали правоохранители. Инцидент произошел днем 30 декабря в Истринском районе.

В ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что на 7-м километре автодороги Духанино — Истра столкнулись автомобили марки Audi и Subaru. В результате аварии пострадал один человек, еще трое погибли на месте. Прибывшие на место происшествия медики увезли пациента с травмами в больницу.

Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии, расследование продолжается.

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