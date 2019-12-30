Мнение: Почему власть боится экологических протестов?

Потому что прекрасно понимает, что экология в целом, а проблема мусора – этотакая искра, из которой может разгореться такое пламя, что мало никому не покажется?
Неспроста полиция пресекла попытку развернуть близ Казани станцию экологического мониторинга на месте палаточного лагеря, который был разогнан в середине декабря
Активистка Вера Керпель уточнила, что новый лагерь планировался в форме безобидной станции экологического мониторинга, для этого общественная организация «Принцип» купила вагончик и выдала все необходимые документы.
«Но сотрудники полиции незаконно воспрепятствовали выгрузке вагончика. Начали составлять протокол на водителя манипулятора. Потребовали проехать с ними», — сообщили активисты.
Сейчас подъезд к месту возведения лагеря перекрыт ДПС…
В 2020 году в Татарстане пройдут выборы президента республики. И потенциальным претендентам на должность главы регина на фиг не нужна головная боль в виде экологических протестов…
Так или не так?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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