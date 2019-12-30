Эксперты назвали самые популярные кроссоверы на российском рынке ценой 4-5 млн рублей

Российские специалисты, представляющие издание «АвтоСТАТ», опубликовали список самых продаваемых машин на российском рынке, средняя стоимость которых составляет 4-5 миллиона рублей. Первое место в рейтинге занял Volkswagen Touareg, доступный у дилеров в среднем за 4,37 миллиона рублей.

Данную модель в январе-октябре нынешнего года приобрели более 4,5 тысяч раз. Следом располагается Mercedes-Benz GLC за 4,06 миллиона рублей и 3,89 тысячами продаж. ТОП-3 замыкает флагманский Audi Q7 за 4,95 миллиона рублей – за первые 10 месяцев уходящего года транспортное средство было приобретено почти 2 400 раз.

В рейтинг также попал Volvo XC90 за 4,63 миллиона рублей, а также Porsche Macan – 4,19 миллиона рублей. Эти машины за отчетный период были куплены 1,58 и 1,27 тысяч раз соответственно. Заключительным представителем рейтинга становится Land Rover Range Rover Velar со средней ценой в 4,7 миллиона рублей. На данной модели свой выбор остановили около 1100 покупателей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.Детали соглашения не раскрываются. Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются. Источник: Colonel Cassad