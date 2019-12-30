В Краснодарском крае ребенку оторвало пальцы взорвавшейся в рукаве петардой

Взорвавшаяся петарда причинила серьезные травмы ребенку в станице Староминской Краснодарского края. Региональная пресс-служба управления МЧС передала сообщение об инциденте.

Взрыв петарды, которая находилась в рукаве одежды мальчика, произошел днем 30 декабря. Десятилетний ребенок играл возле дома, уточняет ТАСС, ссылаясь на администрацию Староминского района. В результате трагического происшествия у него оторваны три пальца. Мальчик был доставлен в приемный покой ЦРБ.

С приближением праздника Нового года сообщения о бедах, связанных с пиротехническими средствами, поступают из разных мест. Так, в городе Сочи удалось спасти здание школы от пожара, а в Санкт-Петербурге от брошенной за шиворот петарды пострадал ребенок.

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