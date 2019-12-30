Мнение: Определенность

Появилась окончательная определенность по вопросу продолжения строительства Северного потока-2. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2". Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.

Теперь возникает два сценария. Первый — оптимистический. Газпром достроит СП-2 своими силами. Будет ли это уже существующие трубоукладчики "Фортуна" или "Академик Черский", либо придется строить что-то новое с нуля — все равно сроки окончания строительства сдвигаются примерно на конец 20 года. Если достройкой займется судно, которое придется строить с нуля, то сроки ввода в строй СП-2 могут сдвинуться на очень неопределенное время. Годы.

Второй сценарий — реалистический. СП-2 будет заморожен, а затем от него откажутся. У подобного сценария есть определенные основания — США уже продемонстрировали, что санкции работают, причем крайне эффективно. В случае продолжения строительства могут быть введены дополнительные санкции, которые сделают проект настолько невыгодным, что его проще будет похоронить в море, чем рассчитывать на его реализацию. Да, это потери, но в конце концов, с Турецким потоком произошла та же история — Газпром просто утилизировал две ставшие ненужными трубы и списал их. Буднично и без посыпания головы пеплом. Спишет и две трубы Северного потока-2. Эка невидаль. Подрядчики всё равно уже заработали, а убытки Газпрома покроет бюджет и население России через повышенные тарифы.

Задача США остается прежней — обеспечить своему газу максимально благоприятные условия. Даже в текущем сценарии заморозки Северного потока-2 позиции американского газа в Европе резко улучшились. В первом полугодии 20 года вводятся новые мощности экспортных терминалов на Восточном побережье США, а затем каждые полгода будут вводиться новые мощности, эквивалентные примерно 10-12 млрд кубометров в год, которые Штаты и будут направлять в Европу. У конкурентов практически нет возможности такими же темпами наращивать поставки газа в Европу, а значит, американский газ в 20-22 годах будет теснить всех остальных поставщиков, и Газпром в первую очередь (просто потому, что доля Газпрома самая большая).

Европа в целом мало что теряет, так как в любом случае поставки газа будут превышать ее потребности, а значит, падение цен будет продолжаться. Крах Северного потока-2 может отразиться лишь на темпах падения цены — вместо 90 долларов за 1000 кубометров будет 100. Все равно эту существенно ниже сегодняшних 160 долларов. Теряют партнеры Газпрома, вложившиеся в Северный поток-2, но зато получают преимущество и прибыль инвесторы, вложившиеся в строительство приемных терминалов СПГ. Баланс интересов в целом будет соблюден, правда, за счет тех, кто рискнул связаться с токсичным и рискованным проектом Кремля. Но, в конце концов, бизнес — занятие всегда рискованное. Можно и проиграть.

Пока говорить о закрытии проекта СП-2 явно рано. Но вполне возможно, что США играют на перспективу. Пусть Газпром потрепыхается, выбросит на ветер еще пару-тройку миллиардов долларов, а потом перед ним снова поставят забор. 20 год точно пройдет в таких трепыханиях, а что будет дальше — посмотрим. Пока вероятность закрытия проекта выглядит фифти-фифти. Ну, а на прогнозы российских чиновников в этом случае смотреть точно бессмысленно — они пролетели со всеми своими заявлениями и прогнозами. С чего бы вдруг им сейчас верить на слово?

Вероятно, есть и еще одно последствие провала проекта СП-2. Позиции Меркель, которая активно лоббировала этот проект, неизбежно пошатнутся. И очень серьезно. Германская элита может поставить вопрос о более быстром, чем запланировано, её уходе с поста канцлера. Акела промахнулся — бывает. Да здравствует новый Акела.

Источник: Эль Мюрид

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