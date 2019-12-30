Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина

В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в одном из магазинов. Сотрудники полиции проводят спецоперацию в данном районе. По данным РИА ФАН, стрельбу устроил грабитель. В пресс-службе полиции Берлина заявили, что ситуация находится под контролем.

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