Мнение: Некуда бежать

30.12.2019, 20:13, Разное

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке этой страны.

Среди тех, кого выменяли сепаратисты – три бывших сотрудника спецподразделения МВД Украины «Беркут» — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский. Их обвиняли в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Виноваты эти люди или нет, сказать нельзя – суда не было.

Но расстрел людей на Майдане имел место.

Тем сотрудникам МВД Украины, которые принимали участие в жестоком подавлении протестов, было и есть куда бежать. За спиной Януковича стоял Путин. В этом отношении прошлым беглецам и обмененным сегодня повезло.

Но тем «силовикам» в России, которые лупят сегодня людей на мирных акциях протеста, фабрикуют дела против невиновных, бежать некуда. Никто их не примет, не обменяет. Никому они не будут нужны, чтобы забрать к себе и скрыть преступления. Отвечать перед судом будут здесь – в России.

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Источник: СерпомПо



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