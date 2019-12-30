Мнение: Некуда бежать

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке этой страны.
Среди тех, кого выменяли сепаратисты – три бывших сотрудника спецподразделения МВД Украины «Беркут» — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский. Их обвиняли в расстреле людей на Майдане в 2014 году.
Виноваты эти люди или нет, сказать нельзя – суда не было.
Но расстрел людей на Майдане имел место.
Тем сотрудникам МВД Украины, которые принимали участие в жестоком подавлении протестов, было и есть куда бежать. За спиной Януковича стоял Путин. В этом отношении прошлым беглецам и обмененным сегодня повезло.
Но тем «силовикам» в России, которые лупят сегодня людей на мирных акциях протеста, фабрикуют дела против невиновных, бежать некуда. Никто их не примет, не обменяет. Никому они не будут нужны, чтобы забрать к себе и скрыть преступления. Отвечать перед судом будут здесь – в России.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.Детали соглашения не раскрываются. Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «У меня выбило мозги»: Шурыгина откровенно о разводе / 2 декабря
- Мнение: Бизнес и реклама в России — где напитываются правдой / 3 декабря
- Лауреатов премии «Марка №1 в России» наградят в Кремле / 5 декабря
- Медики назвали лучшие продукты для нормализации работы кишечника / 17 декабря
- «Я не был готов к этому»: Боярский пришел в шок от женитьбы сына / 16 декабря
- «Главное, что мы начали общаться» © / 16 декабря
- Медики дали ценные советы любителям мандаринов / 26 ноября
- Александр Малинин снова отрекся от своей дочери / 24 ноября