Экс-сотрудники «Беркута» рассказали о расстреле в центре Киева в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия-24» рассказали, что расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов в центре Киева в 2014 году начался рано утром, при этом стрельбу открыли в сторону правоохранителей.
«Сам расстрел начался с пяти утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего и ранят еще нашего сотрудника», – сказал Зинченко, передает ТАСС.
«Начали стрелять именно по ним (по сотрудникам «Беркута» – прим. ВЗГЛЯД) из филармонии. <…> Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь», – добавил Аброськин.
Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. В республики Донбасса были возвращены 124 человека, в том числе пять экс-бойцов спецподразделения «Беркут».
До этого «беркутовцев» отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд, заменив меру пресечения с содержания под стражей.
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