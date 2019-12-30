Мнение: Силиконовая грудь: бояться или нет?

Лера Кудрявцева, удалив из груди имплантанты, провозгласила себя экспертом по силиконовой груди.

Прощёлкав первые и даже двадцатые признаки вытекающего силикона у себя, Кудрявцева теперь рассказывает про него всякие ужасы. И не только рассказывает, но и показывает, разместив в Инстаграме фотографию своего порванного импантанта.



Фото: Соцсети

А правда-то, собственно, в чём? И так ли страшен силикон, как его малюет Лера?

Пожалуй, поделюсь своей правдой, так как грудь у меня — силиконовая, и я — немного в теме.

Я бы никогда, ни при каких обстоятельствах не стала делать грудь в России, как на это 15 лет назад отважилась Лера. Хорошая грудь не может стоит дёшево.

200 тысяч рублей за сиськи — это не просто дёшево, а очень дёшево. Нет денег на грудь, сделанную в Швейцарии или США — не делайте её вообще.

Кудрявцева пишет:

1 — Не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты. Менять придётся в любом случае. 2 Узи не информативно, только МРТ с контрастом.

Это — правда, только вот Лере, судя по всему, об этом хирург вовремя не сказал. Теперь, получив проблему, она об этом наконец-то узнала.

Меня же мой американский хирург обо всём проинформировал и выдал целую книжку по эксплуатации имплантантов, где чёрным по белом написано:

1)МРТ — каждые 3 года.

2)Средний срок службы имплантантов — 7 лет.

Вы должны обращать на любые — даже минимальные! — изменения груди. У Кудрявцевой, эти изменения, кстати, были, но она, будучи женщиной откровенно неумной, их просто проигнорировала.

Пожалуй, процитирую неумную женщину ещё раз:

У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв .

Грудь Леры изменила форму, УЗИ подтвердило, что что-то там не то происходит, но женщина невеликого ума даже не удосужилась отнести свои древние полуподвальные сиськи на МРТ. Вместо этого она ходила с «поехавшей» сиськой лет 5-6 — по её же собственному признанию.

Вот что должно быть в голове, чтобы годами — годами! — ходить с «поехавшей» грудью, точно зная, что там есть, как минимум, скопление жидкости?!

А я скажу, что: обмоченный золотым дождём синтепон.

Силиконовые имплантанты действительно несут в себе опасность, но, главным образом, для дур, которым очень хочется сиськи, но денег на хорошие нет, а также для дур, которые наплевательски относятся к своему здоровью.

Именно такие идиотки, приподнимают поехавшую сиську пуш-апом, вместо того, чтобы пойти и сделать МРТ. Умные люди проблемы предотвращают. Дебилы решают. Да и то только после того, как глаза закрыть на ситуацию больше не получается.

Короче, если у вас с головой, здоровьем и финансами — всё в порядке, то бояться силикона не стоит. Естественно, вы должны понимать средний уровень цен на подобную операцию, ниже которого прайс могут опустить лишь за опасную вашему здоровью халтуру.

А дура — на то она и дура, что даже от перхоти сдохнуть может.

Источник: Лена Миро

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