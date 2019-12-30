Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке

В Московском районе Санкт-Петербурга маршуртка столкнулась с джипом. «Все живы, ребенок испугался, у меня синяк на бедре», – цитирует пострадавшую газета «Петербургский дневник». В результате столкновения маршрутку выбросило на газон, машина получила повреждения в районе входной двери.

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Последнее: Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.Детали соглашения не раскрываются. Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются. Источник: Colonel Cassad