В Крыму к арестованному активисту Приходько не пускают священника – адвокат

В оккупированном Крыму администрация СИЗО Симферополя отказывает украинскому активисту Олегу Приходько в свидании со священником. Об этом 30 декабря изданию «Крым.Реалии» сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.
«Сегодня мне удалось посетить Олега Приходько в СИЗО, мы обсудили с ним ход дела и детали по обжалованию некоторых позиций. Также мне от Олега Аркадьевича стало известно, что к нему до сих пор не допустили священника, хотя мы ходатайствовали о таких свиданиях два раза», – рассказал Шейхмамбетов.
Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).
Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.
В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Суд города Шэньчжэнь вынес приговор в отношении биолога Хэ Цзянькуя, который год назад объявил о рождении первых генетически модифицированных детей, которым он смог при помощи геномного редактирования привить устойчивость к ВИЧ, пишет CNN. По данным канала, биолога, обвинявшегося в подделке документов и нарушении целого ряда нормативных требовании, приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гражданам РФ и Украины грозит в Грузии пожизненное заключение за наркотики / 26 декабря
- В России хотят контролировать поведение чиновников на корпоративах / 30 декабря
- В Киеве в ресторане произошла стрельба, один человек пострадал / 2 декабря
- Путин обсудил с Конте ситуацию в Ливии / 26 декабря
- Модель plus size Деми Роуз показала голое тело / 13 декабря
- Бородянский о защите от дезинформации: Есть СМИ, которые преследуют политические интересы. И здесь конфликт / 25 ноября
- «Молодежка ОНФ» отправилась на помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области / 3 декабря
- США, Россия, Украина — Зеленский предложил формат переговоров по Крыму / 2 декабря