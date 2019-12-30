В Судане 29 сотрудников спецслужб приговорили к смертной казни за убийство учителя

В Судане 30 декабря суд административного центра штата Кассала приговорил 27 сотрудников национальной разведывательной службы к смертной казни через повешение из-за убийства учителя. Еще два правоохранителя получили аналогичный приговор, но в другом городе. Об этом сообщает Reuters.

Мужчину задержали в феврале 2019 года во время антиправительственных митингов, которые привели к свержению тогдашнего президент Омара аль-Башира. Первоначально чиновники заявляли, что учитель умер от отравления, но во время государственного расследования была установлена реальная причина смерти – травмы от побоев.

Данное решение суда является первым приговором за подавление протестов. Во время заседания сотни человек стояли у здания суда в ожидании приговора.

14 декабря аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию.

Согласно суданскому законодательству, 75-летний аль-Башир будет отправлен не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых людей, осужденных за преступления, не караемые смертью.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд в 2009 году выдал ордер на арест. Аль-Башира обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях. Поскольку Судан не ратифицировал Римский статут, местные правоохранители отказались выполнять решения Международного уголовного суда. Лига арабских государств и Африканский союз осудили выдачу ордера на арест политика.

В декабре 2018 года в стране начались массовые антиправительственные протесты.

11 апреля 2019 года стало известно о свержении и аресте аль-Башира, который занимал пост президента с 1989 года.

На переговорах военные и оппозиция договорились о создании переходного правительственного комитета из 15 членов, но не смогли определить его состав.

Глава временного военного совета генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан заявил о срыве переговоров с оппозицией и сообщил, что выборы новой власти пройдут через девять месяцев, а не через три года, как было предусмотрено соглашениями.

В ответ оппозиция начала в Хартуме бессрочную акцию протеста. 3–4 июня сторонники военного совета совершили ряд вооруженных нападений на лагерь демонстрантов. Погибли 87 человек.

После трагедии военный совет заявил о неприемлемости насилия и возобновил переговоры с оппозицией. Посредниками выступали Эфиопия и Африканский союз.

4 августа в Хартуме военные и оппозиционные активисты подписали конституционную декларацию, предусматривающую порядок и сроки формирования органов власти Судана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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