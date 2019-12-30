В штате Нью-Йорк очевидцы запечатлели чёрный НЛО

30.12.2019, 20:04, Разное

Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на своём интернет-портале обнародовал видео, снятое очевидцами в штате Нью-Йорк. В кадрах запечатлён необычный НЛО чёрного цвета.
Материал снимали в декабре текущего года на берегу озера, расположенного возле населённого пункта Сиракузы (округ Онондага Каунти, Нью-Йорк). Уфолог утверждает, что автору ролика удалось запечатлеть, скорее всего, корабль инопланетных пришельцев, но не типичного серебристого цвета, а тёмный, практически чёрный. Уоринг отметил, что качество съёмки довольно низкое, а потому детально рассмотреть объект невозможно, но видно необычную форму и то, как аппарат снижает высоту.

Уфолог с удивлением констатировал, что американцы до сих пор пользуются «древними телефонами» с плохими камерами. Именно по этой причине он не смог рассмотреть НЛО, так как изображение «прыгающее и размытое», что не даёт возможности увидеть детали.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.Детали соглашения не раскрываются. Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются. Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика