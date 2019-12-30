Житель Бразилии счёл себя «слишком мужественным» для обращения к врачам и умер от укуса паука

Житель города Пату-Бранку (Бразилии) умер после укуса ядовитого паука. Мужчина счёл, что он «слишком мужественный», поэтому категорически отказывался обращаться за помощью к врачам.
Обычно укус паука-отшельника провоцирует такие симптомы, как раздражение, зуд и болевые ощущения, но в некоторых случаях может закончиться и смертью человека. Именно это произошло с 48-летним жителем Бразилии. После укуса членистоногого у мужчины начались проблемы с мочеиспусканием, а пострадавшая конечность сильно распухла. Несмотря на это бразилец не спешил за помощью к медикам, говоря семье, что у него обычный вирус и из-за этого не стоит обращаться в больницу. В итоге, когда мужчину госпитализировали, состояние его оценивалось как крайне тяжёлое и спасти пациента не удалось.
Мать умершего от укуса паука жителя Бразилии предостерегает людей от ошибок, которые могут привести к трагедии. Женщина рекомендует внимательно следить за здоровьем всех членов семьи, а в случае необходимости не обращать внимания на нежелание особо «мужественных» лечиться и настаивать на госпитализации или медицинском осмотре.
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