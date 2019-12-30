Арестован второй задержанный за подготовку теракта в Петербурге

30.12.2019, 19:58, Новости дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, которого ранее задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семенова», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает ТАСС.

Ранее был арестован первый из задержанных за подготовку терактов. До этого в ФСБ сообщили, что двое граждан России, готовившие теракты в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.



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