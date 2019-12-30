Москва и Минск придумали запасной план на случай провала переговоров по газу и нефти до Нового года

30.12.2019, 19:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились поручить правительствам подготовить промежуточный вариант условий поставок газа и нефти в Белоруссию, если этот вопрос не будет решен до 1 января.

«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», – информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

 Ранее в Кремле сообщили, что между лидерами РФ и Белоруссии достигнута договоренность о продолжении переговоров по теме газа и нефти по линии хозяйствующих субъектов двух стран.



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