Москва и Минск придумали запасной план на случай провала переговоров по газу и нефти до Нового года

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились поручить правительствам подготовить промежуточный вариант условий поставок газа и нефти в Белоруссию, если этот вопрос не будет решен до 1 января.
«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», – информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Ранее в Кремле сообщили, что между лидерами РФ и Белоруссии достигнута договоренность о продолжении переговоров по теме газа и нефти по линии хозяйствующих субъектов двух стран.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Суд города Шэньчжэнь вынес приговор в отношении биолога Хэ Цзянькуя, который год назад объявил о рождении первых генетически модифицированных детей, которым он смог при помощи геномного редактирования привить устойчивость к ВИЧ, пишет CNN. По данным канала, биолога, обвинявшегося в подделке документов и нарушении целого ряда нормативных требовании, приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пассажиры вернувшегося в аэропорт рейса Уфа — Нижневартовск вылетели резервным самолетом / 11 декабря
- Полицейские назвали нападение с ножом на Лондонском мосту терактом / 29 ноября
- «Избавились от бабульки»: 79-летнюю стюардессу уволили, якобы, за кражу молока / 10 декабря
- Процедура обмена удерживаемыми лицами завершена – «омбудсмен ДНР» / 29 декабря
- В США назвали условия для снятия санкций с подрядчиков «Северного потока – 2» / 27 декабря
- Автоновости: Первый блин комом: «вторичка» из Китая застряла на российской таможне / 27 ноября
- В Сенате США заявили о пересечении Турцией красной линии касательно С-400 / 26 ноября
- В мире: С-400 стали поводом для изгнания американских военных баз / 16 декабря