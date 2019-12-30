«Сложно выдержать»: Джамала честно рассказала о провокациях россиян на «Евровидении»

Украинская певица Джамала вспомнила о провокациях российских журналистов во время ее визита в Швецию и участия в конкурсе «Евровидение 2016», победительницей которого она стала. В интервью программе «Светская жизнь» артистка призналась, что представители росСМИ буквально преследовали ее.

Певица встала вторым исполнителем в истории страны, который привез в Украину победу на престижном песенном конкурсе. По словам Джамалы, она отправилась в Швецию не в непростое время.

«Моя страна была в огне. Не лучшее, наверное, было время ехать. Мне было сложно выдержать это испытание, потому что за кулисами все очень провоцировали», — рассказала она.

Больше всего звезде досталось от российских журналистов – они ходили за артисткой по пятам и донимали ее.

«Это было постоянно, даже во время завтрака. Канал «Россия» ходил за мной, я с овсянкой, а они с микрофоном. Было действительно сложно. Я помню, что у меня одна мысль в голове: «Я должна победить». Я настроила себя так, что просто не имею права проиграть, не имею права вернуться без победы, все», — поделилась певица.

Примечательно, что сингл Джамалы «1944», который ей принес победу на конкурсе «Евровидении 2016», попал в топ-10 лучших песен конкурса за последние десять лет. На официальном сайте пользователи Сети путем открытого онлайн голосования выбрали своих фаворитов. На данный момент композиция занимает девятую строчку.

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