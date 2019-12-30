КВН закончился, маэстро – занавес!

В советское время бытовала шутка: обменяли «хулигана» (Владимира Буковского) на Луиса Корвалана. Обмен казался тогда для Политбюро КПСС и многих советских людей неравнозначный.

Генсекретаря коммунистический партии Чили обменяли на «какого-то диссидента». Потом оказалось, что Политбюро сильно ошибалось – Корвалан никаких политических дивидендов им не принес, а вот Буковский крови им попортил немало.

Президент Зеленский объявил после Парижа – мы договорились обменять всех на всех. Не получилось, опять что-то пошло не так.

В застенках тюрем России, Крыма и ОРДЛО остается еще очень немало граждан Украины, сидящих там по политическим мотивам.

Мы ведь предупреждали Зеленского, что с Путиным он ни о чем не договорится, однако он упорно хотел доказать и показать всем свои способности договариваться о том, о чем договориться практически нельзя.

Ладно, обменяли хоть кого-то, и то радость. Хотя выдача «беркутовцев», расстрелявших Майдан, это очень серьезный прокол президента. Их следовало осудить, а потом менять.

Кстати, о первом обмене пленников – совсем не факт, что освобождение того же Олега Сенцова это заслуга Зеленского, а не Госдепа и Сената США. Я лично говорил со своим сенатором о Сенцове и тот пообещал мне воздействовать на Госдеп и Кремль. Сенаторы обычно не обманывают.

Что касается Офиса президента Украины, то Администрация Соединенных Штатов предупреждала его и о нежелательности некоторых кадровых назначений, однако президент не послушал никого и поступил по своему.

Замечательно! Но тогда решай все проблемы своей страны самостоятельно!

Забудь об МВФ, о Госдепе и Сенате США, о Европарламенте, НАТО и дальше по списку.

Хорошо быть очень крутым и не зависеть ни от кого.

Тогда спрашивается – почему войска РФ до сих пор в Донбассе и Крыму, почему экономика Украина пошла на спад этой осенью, а не на подъем?

Почему в Париже не договорились ни о чем, кроме газа и то под вопросом?

Создается впечатление, что президент пока так и не понял – чем отличается руководство театра от руководства страны.

Наш президент Соединенных Штатов тоже «хорош», однако у него почти все министры и Госдеп – профессионалы, а Конгресс очень умело тормозит все неумные выходки Трампа. Чего не скажешь про Украину.

Станет ли президент Зеленский очередным «Иваном Сусаниным» или все-таки поймет, что без кадров он окажется «голым королем».

Точнее – вся его политика и все проекты, лопнут, как мыльный пузырь и народ опять придет на Банковую.

Каким будет следующее решение Зеленского – наращивать свою охрану или менять кадры через конкурс, а не друзей?

Посольства Соединенных Штатов, Великобритании и Германии не будут ничего подсказывать Зеленскому, во-первых – это не их функция, а во-вторых – там уже поняли, что это бесполезно.

МИД Украины – пустое место, а разведка Украины в Соединенных Штатах это шапито на вертеле. Откуда президент будет черпать сведения о необходимости тех или иных шагов во внешней политике?

КВН закончился, маэстро – занавес!

Во внутренней политике все понятно – продать то, что еще не продано. Так делает любой банкрот, если есть что продать.

Можно, конечно, продать заводы, работающие на Минобороны, и атомные станции российским олигархам, однако следует помнить, что этих продавцов будут потом искать по всему свету с собаками.

Не было печали – купила баба порося.

Захотел народ Украины еще раз покуражиться и испытать судьбу. Может и пронесет, а может и нет.

Как говорят: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Только вот разница в том, что у главы государства есть самолет, который может улететь всегда в любом направлении, и приличный счет в банке, а у народа порой нет даже велосипеда, чтобы уехать, куда глаза глядят.

Так и живем.

Герман ОБУХОВ

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