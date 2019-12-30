От старости не уйти: Путин оконфузился нелепыми шутками

В сети активно обсуждают очередные «перлы», которые выдал президент России Владимир Путин. На этот раз люди смеются над глупыми шутками, сказанными российским президентом в последние дни.

Скриншоты с неудачными шутками Путина в социальных сетях опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

«Путин что-то совсем сполз на тупой и малопристойный юмор. Деменция его таки догнала», — написал он.

Одну из шуток Путин произнес во время хоккейного матча в Москве, а вторую — во время поездки на поезде в оккупированный Крым.



……………………………

Судя по некоторым, просочившимся в информационное пространство сведениям, дни путинизма сочтены. Такого Путина, как на фотомонтаже, мы с вами можем увидеть уже вне политики: на дачном участке, но обьявленным в международный розыск.

На днях Валентин Юмашев (бессменный советник Президентов РФ с 1998 года)в своём интервью немецкому изданию, кроме всего прочего сделал два важных акцента.

Первое относится к средствам массовой информации России, которые на его взгляд не свободны.

Во-вторых, считает, что Владимир Путин вряд ли выдвинет свою кандидатуру на пост Президента страны в 2024 году.

Почти одновременно с этим главные информационнный источники России оповестили т.н. «комплимент», сделанный главой Счётной Палаты Алексеем Кудриным в адрес Путина. При встрече в Кремле Кудрин заявил о дальновидности Президента в вопросе создания в своё время Фонда национального благосостояния. Мол, благодаря этому страна может прожить целых 3 года в случае падения цен на нефть до $30 за баррель.

Для большинства россиян это прозвучало, как похвала в адрес Хозяина России. Но внимательные наблюдатели, в том числе и за рубежом, расценили это как сарказм: экономика России близится к краху.

Эти двое, может, и не относятся к тяжеловесным финансовым олигархам типа Алишера Усманова. Но вне всяких сомнений обладают значительно более весомым голосом, чем остальное окружение Владимира Путина.

Кудрин — тот самый шеф, который «нашёл» в своём подчинённом все данные преемника Ельцину. А второй — Юмашев — настойчиво впихнул этого кандидата своему тестю.

Как известно, в определённых вопросах Владимир Путин поступает не как глава государства, а как Пахан мафиозной структуры, то есть по понятиям. Так вот, именно по понятиям к мнению этих двоих он не имеет права не прислушаться.

Юмашев и Кудрин в данной ситуации выполняют волеизьявление той верхушки финансового айсберга России, которая уже на собственной шкуре ощущает каждое дыхание в оффисе Министерства финансов США.

Санкции не только усугубляются и персонализируются. Они приобретают форму и значение судебно-правовой гильотины.

И если до последнего момента Путину удавалось обнадёживать эту публику успешным внедрением в Белый дом своего агента влияния, то последующие события показали: Кремль хотел как лучше, а получилось хуже, чем всегда.

Трамп после импичмента вынужден стать «бОльшим католиком, чем Папа римский». А это грозит тотальной изоляцией и России, и её незадачливого Ефрейтора.

Слова Кудрина о «трёх годах» возможного выживания в переводе с протокольно-экономического на дружеский питерский жаргон означает, что Владимиру Путину уже сегодня следует принять решение о собственной судьбе.

Думаю, утечка информации об этих печальных новостях, и сделала несговорчивым главу Беларуси Александра Лукашенко: союз двух стран становится всё менее реальной сделкой.

Более того, Ильхам Алиев в Азербайджане своим усами почувствовал, как уползает последний оплот диктатуры — старший брат Путин. И конвульсивно пытается укрепиться во власти с помощью рокировки с женой.

И наконец ещё один симптом, типично армянский: Сергей Лавров заспешил со своим «планом» миротворческой оккупации Карабаха. Неровен час, ослабленной после Путина России будет далеко не до Кавказских страстей.

Очень надеюсь, что мои частные предположения не примете за истину в последней инстанции: того и гляди этот капрал выкинет очередной «гоп-стоп».

Beydulla Manafov

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Подписание соглашений в инвестиционном арбитраже об отказе Украины от претензий к "Газпрому" (сумма претензий составляла 7.4 млрд. долларов), после того, как "Газпром" выплатил 2,9 млрд. долларов Украине.Детали соглашения не раскрываются. Переговоры по поводу документов по транзиту на 2020-2025 продолжаются. Источник: Colonel Cassad