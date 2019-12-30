Журналистка издания Baza, которую ударил силовик во время обыска у Евгения Манюрова, пожаловалась на бездействие СК в Генпрокуратуру

30.12.2019, 19:57, Новости дня

Журналистка издания Baza Анна Никитина обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие следствия.

В ее обращении говорится, что 19 декабря после стрельбы у здания ФСБ она поехала в Подольск домой к устроившему стрельбу Евгению Манюрову, чтобы поговорить с его матерью. Во время разговора в квартиру ворвались сотрудники ФСБ и устроили обыск, а гражданин в штатском ударил Никитину.

Журналистка подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту избиения во время обыска. Как отмечает издание Baza, никакой реакции на заявление от ведомства не последовало.

Там же отмечается, что заявление журналистки передали в Москву, хотя инцидент произошел в Подольске.

«До СК по Москве заявление вообще не дошло — сотрудники отдела по приёму граждан обещали, что следователю передадут заявление Ани в понедельник, но этого так и не произошло, потому что «случились праздники», — говорится в сообщении.

В итоге адвокат Никитиной написал заявление о бездействии следствия в Генпрокуратуру.

19 декабря в Москве гражданин открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погибли два сотрудника ФСБ, еще четверо человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.



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