Мнение: Война в Йемене. Итоги года

Хуситы выпустили отчет об итогах военной кампании в Йемене в 2019 году.

— Армия и мобилизация людей создали и будут создавать проблемы для саудовской коалиции.

— Мы нацелены на любые враждебные действия против нашей нации, сил и страны.

— На любую военную операцию противника будет дан ответ, и масштабы реагирования на преступления саудовской коалиции против йеменского гражданского населения будут увеличены.

— Силы коалиции Саудовской Аравии, включая йеменских наемников, являются военными преступниками и они получат адекватный ответ.

— Если командование приказывает провести операцию, йеменские силы готовы нанести сильный удар по противнику.

— Мы рассматриваем ограбление йеменского богатства в сезон и землю как военное преступление и ответим на него должным образом. Иностранные стороны, которые помогают противнику в грабежах, должны серьезно отнестись к предупреждению.

— коалиция нанесла 6534 авиаударов по провинциям Йемена;

3615 ударов с воздуха против Саады, 1427 против Хаджи, 424 против Саны и 211 против Джавфа.

Другие авиаудары, числом 857, были нанесены в провинциях Далей. Мариб, Амран, Худайда, Дхамар, Таиз, Байдха, Ибб, Лахидж, Рима, Аден, Абьян, Шабва и Махвит.

— Наши силы противодействовали 1226 операциям саудовской коалиции, в том числе 163 наступательных, 656 оборонительных, 407 операций проникновения.

Кроме того, наши силы провели 607 наступательных, 1044 оборонительных и 35 операций проникновения, среди которых наиболее заметной была операция по освобождению к северу от провинции Дал и операция «Наср мин аллах» в Сааде.

— В 2019 году ракетным подразделением йеменской армии выполнено 110 операций.

Три операции с использованием ракет Burkan, четыре с использованием крылатой ракеты Quds1, 43 с использованием Nikal, 12 с использованием Qasim и 47 с использованием ракет Badr.

— Подразделения беспилотников также провели десятки наступательных и наблюдательных операций, направленных против врага внутри и за пределами Йемена. Атакующие способности дронов увеличились на 400%.

Было проведено 2462 беспилотных операций, из которых пять были объединены с действиями ракетных подразделенией, из них 196 были направлены удары по инфраструктуре и аэропортам противников.

Было запущено 92 дальних операции с использованием беспилотников, включая нацеливание на нефтяную скважину Аль-Шейба, операцию «Рамадан» и операцию «Сдерживание 2».

— Противовоздушная оборона могла сбить 69 самолетов саудовской коалиции, из которых 53 были шпионскими беспилотниками, девять воздушных разведчиков и семь боевых самолетов.

— Снайперы провели 16 643 успешных атаки, в ходе которых были поражены (убиты или ранены) 228 саудовских солдат, 142 суданца и более 16 тысяч местных наемников.

— В боях было уничтожено 192 единиц колесной техники, 138 бронемашин, 40 танков и 40 бульдозеров саудовской коалиции.

— Инженерное подразделение провело 2752 операции, в том числе 1803 операции против сборных и опорных пунктов, 769 операций против техники, бронетехники и танков коалиции.

— 2020 год — год противовоздушной обороны и с божьей помощью — год победы. В этом году у нас есть планы по расширению военного потенциала, промышленности и стратегических резервуаров, в дополнение к чему будет развиваться стратегическое оборонительное оружие.

— Саудовская коалиция не будет иметь никакой безопасности и стабильности, если они продолжат войну и осаду Йемена. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута полная независимость и безопасность Йемена.

https://english.iswnews.com/9660/report-of-ansar-allah-battle-with-saudi-coalition-in-2019/ — цинк

Хуситам удачи в новом году. 2019-й получился у них просто отличным, особенно эпичными были удары по Саудовской Аравии и погром саудовской армии в Наджране, вид драпающих саудовских бригад бросающих технику, оружие и даже форму — это бесценно.

Стоит также отметить, что в этом году от саудовской коалиции отвался Судан, которые вывел большую часть войск, а внутренние противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели даже к открытой войне между интервентами с использованием подконтрольных марионеток. Именно сопротивление хуситов (при поддержке Ирана) создавало, создает и будет создавать проблемы для Саудовской Аравии, которая вместо маленькой победоносной войны получила Йеменскую язву, из которой уже нет позитивного выхода.

Источник: Colonel Cassad

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