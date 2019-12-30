Мнение: Письмо: «Мечтаю быть рыбачкой»

Все рапаны пишут, что мечтают быть рыбачками.

А у самих щипцы — метр. Надо хотя бы щипцы подпилить, сделать меньше.

Потом начать избавляться от щипцов.

А рыбачка — это такие дали для вас, рапаны, что вам пока не нужно туда заглядывать. Вы и на уровне рыбы будете выглядеть уже очень прилично по сравнению с тем, что сейчас.

Разбирайте это письмо самостоятельно, друзья.

vizigzag

Добрый день, дорогая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор. Спасибо за все, что Вы делаете, за эту помощь.

Мне 30, работаю, пытаюсь покачать имидж, худею сейчас, занимаюсь танцами, гитарой, учу язык. Не могу оценить себя в ветви эволюции, вроде иногда кажется, что есть рыбий хвост, но все же, наверное, рапан, мечтаю быть рыбачкой.

Летом закончились отношения, которые длились 2 года, сложные, по конец я настолько устала, что считала дни, когда он съедет из квартиры, которую я снимаю. Сначала дисбаланс, потом его проблемы с работой и лень, потом дефолт. Дрались, оскорбления, я старалась быть экологичной, но как получилось, так получилось. Он уехал к родителям. Сейчас идут пинги с его стороны, лайкает фотки, попросился в друзья. Но делать в этих отношениях уже нечего, абсолютная пустота.

После разрыва я поехала в отпуск, набралась сил и прилетела в Москву. А. стал сильнее активничать. Мы знакомы года 3, он был моим бизнес партнером в работе, в целом, был на слабой стороне, но очень грамотно себя вёл и показался интересным человеком, поэтому, после моей небольшой смены деятельности, мы мило пинговали друг друга в соц сетях и обсуждали бизнес. Ему 32, умный, успешный, добился всего сам.

Когда мы стали активно общаться, он был в Сингапуре, отдыхал, я работала. Он ночами не спал из-за разницы часов, я конечно, хочу верить, что из-за меня и нашего общения , но думаю, что больше решал вопросы работы и биржи. Я ему сразу выдала, что хочу семью, детей, он говорил, что устал он непонятных отношений, хочет всего тоже самого. Обсуждали путешествия, я рассказывала ему свои планы про Америку, что хочу оформить визу и уже составила план путешествия, он предложил оформить визу вместе, я согласилась, сказала, что найду агента, который нам поможет. Все получилось, визу мы оформили в Польше, были прекрасные выходные, много секса.

Думаю, что даже перебор, с голодухи выдоила его там сильно, доярка работала по максимуму (в шкатулке лежало «я никогда так быстро не кончал, кончить вообще сложность»), тогда мне казалось, что мы просто круто совпадаем по темпераменту и оба довольны результатом. Динамика стала снижаться, когда я вытащила у него инфо по бывшую и не смогла высказаться о ее внешности с уважением. Потом стала тянуть планы на поездку в Америку и т.п., я уже в минусе была хорошем, но корона делала своё дело и держалась как могла.

Мы приехали в Москву и все стухло вовсе. Вытащила у него инфо « ну почемууу так все…» он сначала сказал, что испугался серьезных отношений, потом, что остались чувства к бывшей, что я ему напомнила их в Варшаве. Тут я четко поняла, что вот меня послали, надо иди. Сказала, что нужны время и дистанция, вылетела из его машины, хлопнув дверью и сделалась неуловимым Джо. Неделю-полторы сидела и не отсвечивала, он написал, сначала пинг, я подкрепила, потом позвонил, сказал, что не хватает моей энергии, что скучает, что я оставила в машине шарф и он хочет завести.

Я начала опять прыгать перед ним танец с бубнами, он молчал. Потом написал , что хочет заехать завезти шарф, я сказала, что занята, предложила встретиться после его дня рождения.

Потом не смогла сдержать себя и написала, вот какой диалог получился:

Я: Сижу и думаю, на хрена ты со мной общаешься?)😂😂😂

Качели опять) блин😬

А. Слушай, я как раз хотел тебе объяснить: могут люди просто общаться, без свяких там мыслей, секса, и прочих штук) просто по дружески

Просто дружить

Я. Я не хочу дружить с мужчиной с которым спала. Извини

А. Это твой выбор

Я. С которому у меня есть чувства

А. Скорее это, чем первое

Я. Мне нужна дистанция, чтобы успокоится и оторваться от этих мыслей. От своих ожиданий остыть

А. Сочинила что-то , не делай так

Я. Я хочу, чтобы и у тебя и у меня было все хорошо, я принимаю твой выбор дружить, но пока я не могу, мне тяжело. Не надо было начинать общаться, я только успокоилась немного, сейчас опять…

А. Все тогда, — успокаивайся

Я, конечно, в своей короне, не понимаю, как после такого секса можно дружить. Перечитала все посты про френдзону, он потом опять мне написал, что его «колбасит» и ему тяжело, я ответила, что все в порядке, будем дружить, сама решила, что нужно его успокоить и себя заодно, и если залечь на дно и молчать, то само все пройдёт.

Сегодня встретились, как и договаривались заранее, поздравила его с днём рождения, подарила дорогой подарок (купила ещё в период баланса), для меня было важно экологично все завершить и не хранить подарок у себя «до лучших времён», чтобы потом кому-то ещё передарить, вроде как ему купила на эмоциях.

Решили пойти в кино, купили билеты, перед этим зашли в ресторан, он кушает, я пью кофе, и в процессе общения, я понимаю, что разговор скатился на обсуждение его бывших или настоящих уже, он рассказал, что встретился с той, о которой я ему напомнила, что она начала за ним бегать, а ему вроде неохота, что ещё одна бывшая клинья подбивает и т.п., много разговора было, он как то с неуважением все это говорил. Сижу и понимаю, что не могу, мне прям плохо стало физически, я теряю себя, лечу вниз и обтекаю говном, самочувствие хуже собаки, которую выбросили из тёплого дома на улицу и побили ещё впридачу, я не понимаю почему.

— Извини, я не могу общаться, я хочу домой.

— Что случилось?

— Я просто не могу, мне тяжело

— Хорошо, это твоё решение

— Да, я поехала

Встаю и убегаю, роняя тапки. Приехала домой, немного всплакнула, полежала в ванне, успокоилась вроде, но чувствую, что будет позже бомбить.

Я не знаю, как это все отпустить внутри, вроде и общаться хочется, очень много обретаю с ним, но в тоже время теряю себя во френдзоне тем более, а ещё и женщин обсуждать.

Думала, что дистанция в 2 недели мне поможет, но он смотрел мои сторис, ставил лайки и огни, у меня появилась какая-то надежда, что скучает и осознает, что потерял. Корона жмёт виски, подумать, что я смогу вести себя как ни в чем не бывало, было глупостью. Стыдно ужасно.

Историю эту никому не рассказывала, только маме, она меня вычислила с самого начала, глаз горел, я влюбилась.

Блог читают друзья, надеюсь, они меня поймут, я хотела минимум решета, понимала, что пока не серьезно все было.

Спасибо

Источник: Эволюция

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