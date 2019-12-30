В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя «Яндекс.Такси»

В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора «Яндекс.Такси». Злоумышленник разбил кастетом стекла автомобиля.

По данным Life, конфликт произошел из-за того, что водитель «Яндекс.Такси» забрал пассажира в якобы зоне «частника». Свои действия дебошир сопровождал обильным потоком нецензурной лексики.

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Последнее: В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился на водителя агрегатора «Яндекс.Такси». Злоумышленник разбил кастетом стекла автомобиля. По данным Life, конфликт произошел из-за того, что водитель «Яндекс.Такси» забрал пассажира в якобы зоне «частника». Свои действия дебошир сопровождал обильным потоком нецензурной лексики.