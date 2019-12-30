США пригрозили наказать подрядчиков «Северного потока – 2» за ускорение

30.12.2019, 19:51, Новости дня

Подрядчики «Северного потока – 2», которые захотят завершить работы за месяц, данный им для остановки строительства, все равно будут наказаны, информирует Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Агентство отмечает, что любая компания, которая решит до введения санкций США завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», столкнется с наказанием. Собеседники уточнили, что США предоставляют компаниям 30 дней на остановку работ, а не на ускоренное их завершение, передает Forbes.

«Санкции будут наложены, если они [компании] не продемонстрируют добросовестные усилия», – сказал один из чиновников. Другой пояснил, что признаком «доброй воли» должна быть остановка прокладки труб.

Напомним, в связи с новыми санкциями США укладывающая трубы «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas, которая ранее объявила о приостановке строительства, в понедельник отказалась возобновлять укладку газопровода.

По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится строительство «Северного потока – 2».



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