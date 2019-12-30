MDR — Меркель намекнули, что участие в крупнейшем параде в истории России Германии не повредит

В своём новогоднем послании лидерам государств Владимир Путин обратился к главе немецкого правительства Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, пишет MDR. При этом, по мнению телеканала, глава Кремля дал понять, что торжества по поводу празднования 75-летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.



Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за более тесное сотрудничество с Германией, пишет MDR.

В своём новогоднем послании лидерам государств глава Кремля, в частности, обратился к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, уточняет немецкий телеканал.

При этом, по мнению MDR, Владимир Путин дал понять, что торжества по поводу празднования 75‑летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.



«Предстоящий год 75‑летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в письме.

В послании Владимиру Путина лидерам Германии также подчёркивается, что «за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов — в том числе в рамках перекрёстных годов научно-образовательных партнёрств».

Праздновать же 75-летие победы над нацистской Германией РФ будет 9 мая 2020 года, продолжает телеканал. По этому случаю в Москве пройдёт «крупнейший военный парад в российской истории», на который съедутся лидеры и главы правительств многих стран.

Пять лет назад, напоминает MDR, канцлер Германии Ангела Меркель не присутствовала в Москве на торжествах по случаю празднования 70-летия победы над нацистской Германией из-за украинского конфликта.

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Последнее: В своём новогоднем послании лидерам государств Владимир Путин обратился к главе немецкого правительства Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, пишет MDR. При этом, по мнению телеканала, глава Кремля дал понять, что торжества по поводу празднования 75-летия окончания Второй мировой войны могут […]