MDR — Меркель намекнули, что участие в крупнейшем параде в истории России Германии не повредит

В своём новогоднем послании лидерам государств Владимир Путин обратился к главе немецкого правительства Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, пишет MDR. При этом, по мнению телеканала, глава Кремля дал понять, что торжества по поводу празднования 75-летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.
Reuters
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за более тесное сотрудничество с Германией, пишет MDR.
В своём новогоднем послании лидерам государств глава Кремля, в частности, обратился к канцлеру Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, уточняет немецкий телеканал.
При этом, по мнению MDR, Владимир Путин дал понять, что торжества по поводу празднования 75‑летия окончания Второй мировой войны могут поспособствовать улучшению отношений между Россией и Германией.
«Предстоящий год 75‑летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в письме.
В послании Владимиру Путина лидерам Германии также подчёркивается, что «за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов — в том числе в рамках перекрёстных годов научно-образовательных партнёрств».
Праздновать же 75-летие победы над нацистской Германией РФ будет 9 мая 2020 года, продолжает телеканал. По этому случаю в Москве пройдёт «крупнейший военный парад в российской истории», на который съедутся лидеры и главы правительств многих стран.
Пять лет назад, напоминает MDR, канцлер Германии Ангела Меркель не присутствовала в Москве на торжествах по случаю празднования 70-летия победы над нацистской Германией из-за украинского конфликта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В своём новогоднем послании лидерам государств Владимир Путин обратился к главе немецкого правительства Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с призывом перейти к более тесному сотрудничеству между двумя странами в следующем году, пишет MDR. При этом, по мнению телеканала, глава Кремля дал понять, что торжества по поводу празднования 75-летия окончания Второй мировой войны могут […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гончарук не представляет своего ухода в отставку из-за действий Зеленского или Богдана / 8 декабря
- Пентагон похвастался успешным испытанием запрещенной ДРСМД ракеты / 13 декабря
- Грета Тунберг захотела в отпуск / 13 декабря
- Песков о сроках строительства «Северного потока – 2»: Чем раньше, тем лучше / 26 декабря
- Россиянка стала «Миссис Земной шар» / 7 декабря
- В Киеве задержана группа мужчин, которые три месяца «минировали» торговый центр в Киеве – прокуратура / 23 декабря
- Ким Чен Ын открыл новый «город-утопию» в Северной Корее / 3 декабря
- Патриарх Кирилл проведет отпевание Лужкова / 10 декабря