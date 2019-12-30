Автоновости: Утильсбор через год опять поднимут, а недовольных держать не станут

На фоне падающего автомобильного рынка российское правительство продолжает «закручивать гайки»: после подъема утильсбора в 2020 году будет еще одно его повышение, что практически неизбежно опять взвинтит цены как на импортные машины, так и выпускаемые у нас.

Правительство вновь увеличит утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 годах, сообщил СМИ министр промышленности и торговли Денис Мантуров, на которого ссылаются "Ведомости". Величина роста утильсбора пока не собщается.

Все "Лады" подорожают с Нового года

Мантуров добавил, что некоторые автопроизводители предупредили правительство о своем возможном уходе с российского рынка. "Мы со своей стороны постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", – отметил министр.

По словам Мантурова, правительство снизило баллы в рамках системы локализации в автопроме, чтобы "максимально смягчить переходный период". Он призвал автопроизводителей не затягивать с локализацией производства. Министр подчеркнул, что некоторые компании уже вложили в нее значительные средства, но есть и те, "кто относится к нашему рынку менее серьезно". "Последних мы не можем держать – в любом случае они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков", – заключил Мантуров.

Периодическим повышением утильсбора правительство стимулировало автокомпании открывать в России свои производства, после чего этот сбор им компенсировался специальными субсидиям, как локальным производителям. Но в декабре правительство все прежние договоренности переиграло. И вместо равномерного распределения субсидий среди всех участников, подписавших специнвестконтракты, было решено привязывать объемы выплат к уровню фактической локализации, который решили оценивать баллами.

Число баллов, которые производителю нужно набрать для получения 100-процентной компенсации, тоже будет меняться (само собой, в большую сторону) – от 1,5 тысячи в 2021 году до 5,4 тысячи в 2028. В проекте новой схемы уже прописаны значения для некоторых автомобилей: скажем, Lada Vesta с автоматической трансмиссией "оценена" в 3,3 тысячи баллов, тогда как Hyundai Solaris "потянул" всего на 1,4 тысячи.

Естественно, это не могло не вызвать недовольства производителей. По мнению участников рынка, в краткосрочной перспективе это может привести к резкому повышению цен (производители вынуждены будут компенсировать затраты на утильсбор либо на увеличение степени локализации), а в дальнейшем вполне возможно продолжение спада продаж и, как следствие, пересмотр планов иностранных брендов по выводу на наш рынок новых моделей. А если учесть, что утильсбор будут поднимать снова, это тоже явно может подтолкнуть некоторых игроков рынка "на выход" из России.

После индексации сбора с 1 января 2020 года ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей – почти на 111%. И ряд производителей уже заявили о грядущем росте цен на машины после Нового года.

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