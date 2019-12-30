Мнение: «Я устал, я ухожу»

Как красиво можно отработать свои долги расскажет одна из самых профинансированных и купленных фигур в нашем обществе. Ведь успешную карьеру и жизнь в шоколаде за чужие денежки – нужно отрабатывать у спонсоров.

Карьера Бориса Вишневского пошла в гору во время долгой приятельской дружбы с Михаилом Ходорковским. Еще в 2003 году после ареста последнего демократическая общественность встала в защиту Михаила, в ее числе был и Вишневский, хотя был и не среди самых громких его защитников. Но, видимо, Ходорковский помнит и «чтит» своих. То, что они поддерживают связь до сих пор, доказывает присутствие Вишневского в 2014 на «Открытом мосту» с Ходорковским, встреча в Таллине в 2017 и ни к селу, ни к городу упоминание Вишневским дружка Ходорковского на радио «Эхо Москвы» пару дней назад.

Борис начал с одного – закончил другим, невзначай упомянув Михаила. Речь шла вообще о Ельцине, о его проделанной работе, успехах и политической жизни. Вишневский рассказал о том, что «самой худшей ошибкой Ельцина» он считает его уход и последующая возложенная на него «неприкосновенность», то есть отсутствие возможности реагировать на какие-либо знаковые события в стране.

«Курск», «Норд-Ост», Беслан, арест Ходорковского, разгром НТВ, «монетизация», отмена выборов губернаторов — все это не вызвало у него [Ельцина] никакой публичной реакции. Говорят, что его ограждали от «нежелательных» контактов и держали на положении, подобном Ленину в Горках — разве что, «Известия» с рассказами об успехах реформ не выпускали в единственном экземпляре», — пишет депутат.

Это похоже на отработку рекламы спонсоров у блогеров в инстаграме. Иначе как по-нормальному объяснить сравнение ареста Ходорковского с терактом в «Норд-Ост» и потопление лодки «Курск»? Неужели нормальный человек посчитает, что арест одного человека равноценен гибели двух сотен человек?

Либо мозгов у Вишневского не хватило, либо тут он целует пятую точку его любимого великого Ходорковского. Скорее второе, чем первое. Ведь как только возле его имени Бориса разгорелся секс-скандал со студентками, в защиту политика вступился глава фонда Бориса Немцова, который поддерживает Ходорковский. Владимир Кара-Муза вел переговоры с Ходорковским еще в 2017 году, а в 2019 – написал статью с поддержкой Вишневского.

Тесен мир проплаченных политиков. Мы еще не раз услышим, как Борис восхваляет Ходорковского, а Кара-Муза гладит по головке Вишневского. Суета сует. Ведь отрабатывать грязные деньги как-то да нужно?

Источник: Достало

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Последнее: Как красиво можно отработать свои долги расскажет одна из самых профинансированных и купленных фигур в нашем обществе. Ведь успешную карьеру и жизнь в шоколаде за чужие денежки – нужно отрабатывать у спонсоров. Карьера Бориса Вишневского пошла в гору во время долгой приятельской дружбы с Михаилом Ходорковским. Еще в 2003 году после ареста последнего демократическая общественность […]