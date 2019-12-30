Велосипедная прогулка и плавание наперегонки: каникулы Шакиры и Жерара Пике с детьми в Майами

А пока Шакира может себе позволить семейный отдых вдали от съемок, красных дорожек, сцены и звукозаписывающей студии. Папарацци заметили на днях певицу вместе с Жераром Пике и их сыновьями — 6-летним Миланом и 4-летним Сашей — в Майами, где у них имеется особняк. С одной стороны, ничего примечательного в их досуге не было: сначала Шакира, Жерар и дети проехались по набережной на велосипедах, по дороге остановились у кафе для легкого перекуса, а затем перебрались на пляж. Певица от купания воздержалась, а вот Жерар охотно составил компанию сыновьям — наперегонки они забегали в воду и ныряли. Но все же есть и другая сторона: в таких живых и по-хорошему простых снимках заключается особая ценность, так как семейство Пике очень скрытное в вопросах личной жизни и редко появляется на публике.
Недавно Шакира дала проникновенное интервью The Guardian, в котором впервые рассказала о потере голоса в 2017 году — тогда у нее произошло кровоизлияние в голосовые связки.
Я даже представить себе не могла, что мой голос когда-нибудь меня покинет. Это часть меня, это моя особенность, индивидуальность. Поэтому когда я потеряла возможность петь, для меня это было просто невыносимо! Я не могла встать с кровати — у меня была самая настоящая депрессия. Я не могла даже говорить, тогда я перестала ссориться с Жераром, пытаясь сберечь свой голос. И он оказался на месте заключенного, которому вдруг дана свобода, но он не знает, что с ней делать. Я не была позитивной в тот момент. Я была очень пессимистичной. Я была тем человеком, с которым очень тяжело находиться рядом. Жерар видел мою худшую версию.
Доктора убеждали артистку, что ей необходимо хирургическое вмешательство, но Шакира не была уверена, что ей это поможет и предпочла решать проблему с помощью гипноза, медитаций и религии. В итоге, голос вернулся сам в определенный момент.
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Последнее: А пока Шакира может себе позволить семейный отдых вдали от съемок, красных дорожек, сцены и звукозаписывающей студии. Папарацци заметили на днях певицу вместе с Жераром Пике и их сыновьями — 6-летним Миланом и 4-летним Сашей — в Майами, где у них имеется особняк. С одной стороны, ничего примечательного в их досуге не было: сначала Шакира, […]
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