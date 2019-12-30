В РФ зарегистрировали наименьшее количество разводов с начала века

В 2018 году зафиксировано наименьшее число разводов с начала 21 века, об этом сообщил Росстат.

Число разводов на 1 тыс. человек в прошлом году составило 4, (583 тыс. 942 развода) сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Наибольшее число разводов за два десятилетия зарегистрировано в 2002 году – 5,9 на 1 тыс. человек (853 тыс. 647 разводов).

По сравнению с 2017 годом число разводов уменьшилось на 0,2, за 10 лет с 2008 года – на 0,9.

В 2018 году было зарегистрировано меньше всего браков (893 тыс. 39 или 6,1 на 1 тыс. человек). Наибольшее число браков зарегистрировали в 2011 году – 1 млн 316 тыс. браков, или 9,2 на 1 тыс. человек.

В августе сообщалось, что число браков и разводов в РФ снизилось до 30-летнего минимума.

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Последнее: В 2018 году зафиксировано наименьшее число разводов с начала 21 века, об этом сообщил Росстат. Число разводов на 1 тыс. человек в прошлом году составило 4, (583 тыс. 942 развода) сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Наибольшее число разводов за два десятилетия зарегистрировано в 2002 году – 5,9 на 1 тыс. человек (853 тыс. 647 разводов). […]