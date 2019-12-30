Путин провел важные переговоры с Лукашенко

В первой части своих телефонных переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом. После этого президенты России и Белоруссии перешли к обсуждению конкретных вопросов.

Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко касался поставок нефти и газа из России в Белоруссию, передает ТАСС. Напомним, ранее многие эксперты называли именно вопрос с поставками энергоносителей одним из самых чувствительных в отношениях Москвы и Минска.

Отметим, ранее журналисты поймали Александра Лукашенко на антироссийской выходке. Выяснилось, что белорусские власти запретили вещание одного из главных российских телеканалов – «Россия 24». При этом украинский UA-TV, который называет Россию «агрессором» и «оккупантом», в Белоруссии вещает свободно и находится в списке разрешенных СМИ.

❄Путин и Лукашенко по телефону договорились, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии компаний – Кремль.

— Hadejda Sorokina���� (@sornadejda53) December 30, 2019

А перед этим Александр Лукашенко ярко выступил в эфире радио «Эхо Москвы». «Он отвечал грубо, он отвечал на вопрос. Он ушел от двух вопросов», – оценил интервью с президентом Белоруссии главный редактор станции Алексей Венедиктов.

На протяжении пяти лет Александр Лукашенко ведет двойственную политику и поддерживает баланс в отношениях с Украиной и Россией. Однако зачастую попытки никого не обидеть приводят к тому, что тот делает заявления, задевающие обе стороны.

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Последнее: В первой части своих телефонных переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом. После этого президенты России и Белоруссии перешли к обсуждению конкретных вопросов. Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко касался поставок нефти и газа из России в Белоруссию, передает ТАСС. Напомним, ранее многие эксперты называли именно вопрос с поставками энергоносителей одним […]