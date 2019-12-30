В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

В Кремле сообщили, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились продолжать переговоры по теме газа и нефти по линии хозяйствующих субъектов двух стран.
«Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию.
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Последнее: В первой части своих телефонных переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом. После этого президенты России и Белоруссии перешли к обсуждению конкретных вопросов. Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко касался поставок нефти и газа из России в Белоруссию, передает ТАСС. Напомним, ранее многие эксперты называли именно вопрос с поставками энергоносителей одним […]
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