Названы лучшие смартфоны 2019 года

30.12.2019, 19:21, Разное

Эксперты составили список лучших смартфонов. По версии ITZine первое место среди устройств, выпущенных в 2019 году, занимает Apple iPhone 11, оснащённый тройной камерой, безрамочным дисплеем, а также системой распознавания лиц.
Redmi Note 8T от компании Xiaomi занимает второе место. Он получил 4 камеры, мощный процессор, безрамочный дисплей, а также достаточно бюджетный ценник. На третьей строчке разместили ROG Phone 2 от ASUS. Устройство получило два режима работы, один из которых создан специально для игр. За счет использования чипа Snapdragon 855+ он может показать высокую производительность при активации самых разных приложений.

Huawei P30 Pro является флагманом китайской марки. Его отличительными особенностями являются загнутый дисплей, а также наличие «супер ночных» настроек съёмки. Galaxy A50 от Samsung является относительно бюджетным продуктом, имеющим широкий набор функций и привлекательный дизайн. Тройной модуль камеры и подэкранный дактилоскопический сенсор привлекают к нему усиленное внимание покупателей. Завершает список OnePlus 7T. В качестве расчетного модуля использован процессор Snapdragon 855+. Смартфон получил подэкранный сканер отпечатка пальца и оболочку Android 10.



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Последнее: Эксперты составили список лучших смартфонов. По версии ITZine первое место среди устройств, выпущенных в 2019 году, занимает Apple iPhone 11, оснащённый тройной камерой, безрамочным дисплеем, а также системой распознавания лиц. Redmi Note 8T от компании Xiaomi занимает второе место. Он получил 4 камеры, мощный процессор, безрамочный дисплей, а также достаточно бюджетный ценник. На третьей строчке […]

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