Наука: Где скрывается пищевое отвращение

Новое исследование, проведенное в университете Гренады и опубликованное в Experimental Brain Research, привело к пониманию того, как формируется пищевое отвращение.

Согласно выводам ученых, базально-латеральные ядра миндалевидного тела – новая потенциальная цель в разработке лечения нарушений пищевого поведения, которое возникает, например в результате химиотерапии.

Исследователи из Университета Гранады вместе с учеными из автономного университета в Нижней Калифорнии (UABC) определили область мозга, которая непосредственно участвует в формировании отвращения к токсичным, испорченным или ядовитым продуктам. Отказ от продуктов, которые наш мозг ассоциирует с токсичностью и потенциальным отравлением, связан преимущественно со вкусом (и немного в меньшей степени с запахом) пищи. Его влияние на пищевое поведение хорошо описано, но до сих пор оставалась неясными структуры мозга и связи между ними, которые связаны с оценкой вкусовых качеств пищи и ее эмоциональной оценкой, в результате которых формируется пищевая память.

Миндалевидное тело

Основываясь на предыдущих исследованиях, в которых указывалось на участие миндалины во вкусовой неприязни, ученые сосредоточились на миндалине. Дополнительно она привлекла их внимание и тем что является важной частью лимбической системы, отвечающей за формирование эмоций и эмоциональной памяти.

Эволюционное значение отвращения к определенной пище помогала избежать тяжелых отравлений уже беспозвоночным. Но у человека, особенно в постиндустриальный период наблюдается извращение некоторых эволюционных механизмов, и нарушение этого привело к развитию нарушений пищевого поведения.

Смоделировать вкусовую неприязнь очень просто: животному позволяют попробовать что-либо с новым для него, ранее неизвестным, вкусом (это что-то – нетоксичное), и спустя несколько минут вызвать у него расстройство желудочно-кишечного тракта. Животное запоминает, что последствия употребления чего-то с этим вкусом – неблагоприятные. И эта ассоциация очень стойкая – она вызывает не только избегание этого продукта, но и вообще потерю аппетита.

Для выяснения более тонкого механизма регуляции этого поведения, ученые повреждали поочередно 3 важнейших ядра миндалины, чтобы определить, какой регион несет ответственность за приобретение условного отвращения к определенному вкусу. Используя этот метод, исследователи смогли определить область, которая регулирует выраженность этой реакции – оказалось, что это базально-латеральный комплекс ядер миндалевидного тела (или миндалины).

Из четырех групп наблюдаемых животных снижение отвращения наблюдалось только в группе с поражениями в базально-латеральном комплексе миндалины.

На четырёх группах экспериментальных животных уменьшить пищевое отвращение удалось разрушением базолатерального комплекса миндалевидного тела.

Исследователи отмечают также, что вкусовые отвращение необязательно развивается, если симптомы отравления развиваются через несколько минут. Время на переваривание пищи учитывается мозгом – и стойкая ассоциация даже после первого контакта с “плохим” продуктом возникает даже если расстройство ЖКТ наступило через несколько часов после его употребления.

Эта способность сопоставления стимулов, которые не связаны между собой краткосрочными эффектами особенно важна в отношении формирования пищевой неприязни во время проведения химиотерапии, поскольку потребление пищи связано с тошнотой, которая на самом деле вызвана химическими веществами, вводимыми на разных стадиях. Таким образом, у пациентов может развиться вкусовое отвращение, даже если они потребляли пищу не сразу после сеанса лечения.

Исследователи полагают, что необходимы дальнейшие исследования для понимания того, как именно повреждение миндалины отражается на формировании пищевых привычек, связи с какими структурами мозга задействованы в процессах формирования эмоциональной окраски потребления определенной пищи, и что может стать новой мишенью в лечении расстройств пищевого поведения. Последний пункт особенно важен, ведь эти расстройства заключаются не только в отказе от определенной пищи во период сеансов химиотерапии, но также затрагивают развитие ожирения, и, наоборот, анорексии.

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