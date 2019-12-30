Обвиняемый по делу о дедовщине в забайкальской части признал вину

В этой части рядовой расстрелял восьмерых сослуживцев.

Военнослужащий, обвиняемый по делу о неуставных отношениях в части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу и убил восемь человек, признал вину. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Защитник объяснил, что обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, что предусматривает признание вины. Нагиев также сказал, что суд по делу начнется в январе, первое заседание уже запланировано.

Шамсутдинова этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы, добавил защитник.

Напомним, вечером 25 октября в забайкальской части Шамсутдинов из табельного оружия выстрелил в двух офицеров, а после скомандовал сослуживцам лечь и добивал их одиночными выстрелами — всего тогда были убиты восемь человек. После этого Минобороны решило расформировать часть к концу года.

На допросе Шамсутдинов объяснял это установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по его словам, обещали после караула опустить его головой в унитаз. 17 декабря стало известно, что СК возбудил дело о дедовщине в части, где служил Шамсутдинов.

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Источник: Новая газета

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