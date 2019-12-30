Посольство РФ в Варшаве усомнилось в исторических познаниях посла США в Польше

Посольство РФ в Варшаве выразило сомнение в исторических познаниях посла США в Польше Джорджетта Мосбахер, которая назвала Гитлера и Сталина виновными в начале Второй мировой войны.

«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» – обратилось российское посольство к Мосбахер в соцсетях, передает РИА «Новости».

До своей нынешней работы Мосбахер владела косметической фирмой. Отмечается, что в роли посла она известна по недипломатическому стилю лоббирования интересов американских структур в Польше, и допускала ошибки в написании должностей и имен польских политиков.

Напомним, Мосбахер, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.

Ранее Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент РФ указал, что к тому моменту, когда советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

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