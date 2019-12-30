Минюст в 2019 году взыскал 6,5 млрд грн алиментов

В 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов по алиментам и 500 млн грн долгов по зарплате. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью «РБК-Украина».
Министр отметил, что алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.
«Алименты – это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа, и законодательные изменения были тогда введены», – заявил он.
По его словам, проблема еще остается, но имеющиеся средства позволяют работать с этой задолженностью.
«Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо», – продолжил министр.
Также он отметил, что исполнители очень хотят, чтобы такое же воздействие можно было применять и к другим должникам.
«Но это уже сложное политическое решение», – заметил Малюська.
Относительно долгов по заработной плате министр сказал, что по этому вопросу работать исполнителям сложнее.
«У нас за 2019 год примерно 0,5 млрд грн взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников в государственном секторе: коммунальные предприятия, предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия».
7 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.
4 января 2018 года документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он вступил в силу 6 февраля.
5 февраля 2018 года Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.
В августе 2019 года тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что объем взысканных алиментов достиг 8,4 млрд грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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