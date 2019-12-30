Врач рассказала, какие сладости можно давать детям на Новый год

Главный врач детской одной из детских поликлиник Москвы Эльмира Каширина рассказала, какие сладости и в каком количестве можно давать детям в новогодние праздники. Эксперт порекомендовала есть не более одного куска торта в день или двух шоколадных конфет и кусочка шоколада.
Мармелад, зефир и пастилу специалист назвала менее вредными сладкими продуктами. Эти продукты изготовлены на основе агар-агара. Также Элтмира Каширина предлагает давать детям сухофрукты, если они их любят. А шоколад рекомендуется есть только в первую половину дня.
Детям же до четырех лет врач и вовсе не рекомендовала давать сладости, так как все углеводы и необходимые вещества они получают из каш. Вкусовые добавки могут вызвать в младшем возрасте аллергию, а сладости в большом количестве наносят вред организму. К тому же, вкусовые привычки нужно формировать с детства, пояснила Элтмира Каширина.
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