Врач рассказала, какие сладости можно давать детям на Новый год

30.12.2019, 19:04, Разное

Главный врач детской одной из детских поликлиник Москвы Эльмира Каширина рассказала, какие сладости и в каком количестве можно давать детям в новогодние праздники. Эксперт порекомендовала есть не более одного куска торта в день или двух шоколадных конфет и кусочка шоколада.
Мармелад, зефир и пастилу специалист назвала менее вредными сладкими продуктами. Эти продукты изготовлены на основе агар-агара. Также Элтмира Каширина предлагает давать детям сухофрукты, если они их любят. А шоколад рекомендуется есть только в первую половину дня.

Детям же до четырех лет врач и вовсе не рекомендовала давать сладости, так как все углеводы и необходимые вещества они получают из каш. Вкусовые добавки могут вызвать в младшем возрасте аллергию, а сладости в большом количестве наносят вред организму. К тому же, вкусовые привычки нужно формировать с детства, пояснила Элтмира Каширина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лера Кудрявцева, удалив из груди имплантанты, провозгласила себя экспертом по силиконовой груди. Прощёлкав первые и даже двадцатые признаки вытекающего силикона у себя, Кудрявцева теперь рассказывает про него всякие ужасы. И не только рассказывает, но и показывает, разместив в Инстаграме фотографию своего порванного импантанта. Фото: Соцсети А правда-то, собственно, в чём? И так ли страшен силикон, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика