Врач рассказала, какие сладости можно давать детям на Новый год

Главный врач детской одной из детских поликлиник Москвы Эльмира Каширина рассказала, какие сладости и в каком количестве можно давать детям в новогодние праздники. Эксперт порекомендовала есть не более одного куска торта в день или двух шоколадных конфет и кусочка шоколада.

Мармелад, зефир и пастилу специалист назвала менее вредными сладкими продуктами. Эти продукты изготовлены на основе агар-агара. Также Элтмира Каширина предлагает давать детям сухофрукты, если они их любят. А шоколад рекомендуется есть только в первую половину дня.

Детям же до четырех лет врач и вовсе не рекомендовала давать сладости, так как все углеводы и необходимые вещества они получают из каш. Вкусовые добавки могут вызвать в младшем возрасте аллергию, а сладости в большом количестве наносят вред организму. К тому же, вкусовые привычки нужно формировать с детства, пояснила Элтмира Каширина.

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