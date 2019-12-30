Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Тайланде

Российский актер Сергей Бадюк отправился на праздники в Таиланд, однако попал в больницу. Своими проблемами артист поделился с поклонниками в Instagram, отметив, что его в чужой стране ждали трудности при лечении.

Как пояснил Сергей Бадюк, на отдыхе у него из почки начал выходить камень, из-за чего знаменитость пришлось отправить в больницу. В медучреждении его ждали трудности, так как страховка была оформлена в компании «Альфа-страхование», которая уже в течение суток отказывает артисту в срочной операции.

«У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался», — написал артист.

Бадюк уверяет, что он оформлял страховку на 50 тысяч евро, в то время как стоимость операции оценивается примерно в 10 тысяч евро. Тем не менее, оплата не пришла и теперь пациент вынужден ждать, пока закончится разбирательство.

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