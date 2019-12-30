Когда Зеленский говорил президенту Порошенко «я ваш приговор», он говорил это не Порошенко — он говорил это сцене Майдана

Возможно это принесет мир…

«Когда Зеленский говорил Порошенку «я ваш приговор» он говорил это не Порошенко — он говорил это сцене Майдана…, — пишет на своей странице в «Фейсбуке» Миха Чаплыга. — Именно об этом свидетельствуют его шаги и решения.

И возможно это принесет мир. Признание объективной реальности… Переоценка событий… Крах иллюзий и пропаганды.

Сегодняшний обмен зафиксировал факты того, что события на Майдане есть первопричиной событий на Востоке…

Что конфликт внутренний, но при активной внешней финансовой и военной поддержке со стороны РФ и ЕС и США…

Что Майдан был переворотом…

Что в событиях на Востоке, что стали следствием событий на Майдане принимали участие кадровые военные, а не милиция и СБУ…

Что нет никакого независимого суда и прокуратуры… Нет никакого права…

Что Украина по-сути фэйлд стэйт под коллективным внешним управлением транснационалов, РФ, США и ЕС…

Когда-то это должно было случиться…

Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца.

Сегодня и еще неделю будет белый шум пропаганды… и со стороны РФ и Зеленского и ОРДЛО… Перемога…

… Над остатками Украины как государства…

И да… первопричина — переворот… понимаю… Но больно принять день сегодняшний.

Но мир никогда не бывает безболезненным.

Нам еще предстоит обрести Субъектность, Независимость и Свободу…

И вкус этой Мечты дарит силы.

Я благодарю Зеленского за то, что вскрыл рану… и история ее очистит.

Я скорблю о тех, кто переобулся и переобуется еще раз… СВОЛОЧИ. Даже если себя они оправдывают религией, верой, моралью … чем угодно…

Я оплакиваю тех, кто пал бессмысленной жертвой в этом горниле…

Я презираю тех, кто на этом делает пиар и бабки…

Я воодушевлен теми, кто будет ЗАВТРА. Остатки Лицемерия снесены…

Зеленский выполнил свою роль… И слил в унитаз также и все 30 лет труда «внешних» обесценив их списками слуг и составом КМУ. И вообще кадровой политикой…

Те кто будут творить Завтра — я приветствую вас. Поверьте в себя.

Теперь вы либо построите Новую Страну… либо до смерти будете жалеть, что не воспользовались Шансом…

Я приветствую тебя, год 2020!»

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