Когда Зеленский говорил президенту Порошенко «я ваш приговор», он говорил это не Порошенко — он говорил это сцене Майдана

Возможно это принесет мир…
«Когда Зеленский говорил Порошенку «я ваш приговор» он говорил это не Порошенко — он говорил это сцене Майдана…, — пишет на своей странице в «Фейсбуке» Миха Чаплыга. — Именно об этом свидетельствуют его шаги и решения.
И возможно это принесет мир. Признание объективной реальности… Переоценка событий… Крах иллюзий и пропаганды.
Сегодняшний обмен зафиксировал факты того, что события на Майдане есть первопричиной событий на Востоке…
Что конфликт внутренний, но при активной внешней финансовой и военной поддержке со стороны РФ и ЕС и США…
Что Майдан был переворотом…
Что в событиях на Востоке, что стали следствием событий на Майдане принимали участие кадровые военные, а не милиция и СБУ…
Что нет никакого независимого суда и прокуратуры… Нет никакого права…
Что Украина по-сути фэйлд стэйт под коллективным внешним управлением транснационалов, РФ, США и ЕС…
Когда-то это должно было случиться…
Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца.
Сегодня и еще неделю будет белый шум пропаганды… и со стороны РФ и Зеленского и ОРДЛО… Перемога…
… Над остатками Украины как государства…
И да… первопричина — переворот… понимаю… Но больно принять день сегодняшний.
Но мир никогда не бывает безболезненным.
Нам еще предстоит обрести Субъектность, Независимость и Свободу…
И вкус этой Мечты дарит силы.
Я благодарю Зеленского за то, что вскрыл рану… и история ее очистит.
Я скорблю о тех, кто переобулся и переобуется еще раз… СВОЛОЧИ. Даже если себя они оправдывают религией, верой, моралью … чем угодно…
Я оплакиваю тех, кто пал бессмысленной жертвой в этом горниле…
Я презираю тех, кто на этом делает пиар и бабки…
Я воодушевлен теми, кто будет ЗАВТРА. Остатки Лицемерия снесены…
Зеленский выполнил свою роль… И слил в унитаз также и все 30 лет труда «внешних» обесценив их списками слуг и составом КМУ. И вообще кадровой политикой…
Те кто будут творить Завтра — я приветствую вас. Поверьте в себя.
Теперь вы либо построите Новую Страну… либо до смерти будете жалеть, что не воспользовались Шансом…
Я приветствую тебя, год 2020!»
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