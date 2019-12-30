Россия запретила поставку цитрусовых из Китая с 6 января 2020 года

30.12.2019, 18:57, Новости дня

Россельхознадзор с 6 января 2020 года запрещает поставки цитрусовых из Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — сказано в сообщении.

В августе РФ запретила ввоз из Китая персиков и яблок. 30 декабря Россельхознадзор уточнил, что запрет продлили.

По данным Федеральной таможенной службы  в 2018 году Китай импортировал в Россию 180 тысяч тонн цитрусовых.

Турецкие мандарины и апельсины, а также многие другие продукты, РФ запретила в 2015 году после того, как Турция сбила российский Су-24. Цитрусовые из Турции снова разрешили в 2016-м. Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. «Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», — говорится на сайте ведомства.



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