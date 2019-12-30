На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

30.12.2019, 18:54, Новости дня

На Донбассе 30 декабря вооруженные формирования России ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

За сутки боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из снайперских винтовок возле населенных пунктов Новомихайловка и Пески в Донецкой области.

Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 30.12.2019#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 30. detsember 2019

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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